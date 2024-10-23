Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, Cannes'da verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Vücudunu saran siyah elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Korel'in balkon pozlarını görenler "Kim der 3 çocuk annesi", "Balkon güzeli" yorumlarında bulundu.
Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel'in bu evlilikten üç evladı oldu.
Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.