Bergüzar Korel’in balkon pozları ortalığı yakıp kavurdu! Vücudunu saran elbisesiyle paylaştı!

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, Cannes'da verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Vücudunu saran siyah elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Korel'in balkon pozlarını görenler "Kim der 3 çocuk annesi", "Balkon güzeli" yorumlarında bulundu.