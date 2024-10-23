SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Bergüzar Korel’in balkon pozları ortalığı yakıp kavurdu! Vücudunu saran elbisesiyle paylaştı!

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, Cannes'da verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Vücudunu saran siyah elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Korel'in balkon pozlarını görenler "Kim der 3 çocuk annesi", "Balkon güzeli" yorumlarında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 16:43 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 16:43
Bergüzar Korel’in balkon pozları ortalığı yakıp kavurdu! Vücudunu saran elbisesiyle paylaştı!

Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel'in bu evlilikten üç evladı oldu.

Bergüzar Korel’in balkon pozları ortalığı yakıp kavurdu! Vücudunu saran elbisesiyle paylaştı!

Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Bergüzar Korel’in balkon pozları ortalığı yakıp kavurdu! Vücudunu saran elbisesiyle paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

SON DAKİKA