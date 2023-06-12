Koç - Aslan burcu uyumu nasıl? ’Herkes yanılabilir’ Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun evliliklerinde sadakat ve güvenin önemi!

Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun ilişkisinde burç detayı! "Koç - Aslan burcu uyumu nasıl?" merak ediliyor. Magazinin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından boşanmayacağını, aralarının iyi olduğunu açıklayan 30 yaşındaki oyuncu "Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde" demişti. Evliliklerinde 'devam' kararı alan çiftin burç uyumu merak konusu oldu. İşte Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun uyumu...

Astrolog Zeynep Turan katıldığı programda şoke eden yorumlarda bulundu.