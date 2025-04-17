20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Zor bir çocukluk geçiren Hakan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve hayatı tümüyle değişti. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Ural, mankenlik kariyerine oyunculuğu da eklerken gönlünü dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a kaptırdı.

Ural ve Sibel Can 1988 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran çift, genç yaşta anne-baba oldu. Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan ikili tarihler 1999'u gösterdiğinde ise evliliklerini sonlandırdı.

1999'da Sibel Can'la yollarını ayıran Ural, 2002 yılında gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı. 2005 senesinde ise ikili dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Gisela adında bir evladı oldu.

Çocuklarıyla sık sık paylaşımda bulunan Hakan Ural, sosyal medya hesabında zaman zaman eşi Ezgi Can Ural'a da yer verdi.