SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi'ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 senesinde Ezgi Can Ural ile dünyaevine girdi. Gisela adında bir kızları olan ünlü çift, mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdürdü. Sosyal medyayı aktif kullanan Ural, aşka gelip 20 yıllık eşiyle yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında nazar boncuğunu ihmal etmeyen Ural'ın eşini görenler ise hayran kaldı. Ezgi Can Ural için "Esmer güzeli" yorumu yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 14:27
20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Zor bir çocukluk geçiren Hakan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve hayatı tümüyle değişti. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Ural, mankenlik kariyerine oyunculuğu da eklerken gönlünü dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a kaptırdı.

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Ural ve Sibel Can 1988 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran çift, genç yaşta anne-baba oldu. Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan ikili tarihler 1999'u gösterdiğinde ise evliliklerini sonlandırdı.

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

1999'da Sibel Can'la yollarını ayıran Ural, 2002 yılında gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı. 2005 senesinde ise ikili dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Gisela adında bir evladı oldu.

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Çocuklarıyla sık sık paylaşımda bulunan Hakan Ural, sosyal medya hesabında zaman zaman eşi Ezgi Can Ural'a da yer verdi.

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, eşiyle yaptığı o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aşka gelen Hakan Ural, paylaşımına kalp ve naza boncuğu emojilerini eklemeyi de ihmal etmedi.

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Ünlü çiftin pozu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Ezgi Can Ural güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Ezgi Can Ural için "Esmer güzeli" yorumu yapıldı.

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

İşte Hakan Ural başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Ebru Gündeş

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Burcu Biricik

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

İzzet Yıldızhan

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Melike Güner

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

HAKAN URAL

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

HAKAN URAL VE EŞİ EZGİ CAN URAL

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

HAKAN URAL VE EŞİ EZGİ CAN URAL

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

HAKAN URAL'IN EŞİ EZGİ CAN URAL VE KIZI GISELA URAL

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Pınar Altuğ

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Alişan

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Alişan ve eşi Buse Varol

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Sinem Kobal

20 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşi Ezgi’ye bakın: Aşk paylaşımı geldi!

Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu