Photoshop kraliçesi Cansu Taşkın'dan olay yaratan bornozlu paylaşım!

Cansu Taşkın bornozlu paylaşımıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Verdiği pozlar, yaptığı açıklamalar ve fotoğraflarında kendisine uyguladığı Photoshoplarla gündeme gelen cansu Taşkın, bu kez de bornozlu paylaşımıyla adından bahsettirdi.