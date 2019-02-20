Photoshop kraliçesi Cansu Taşkın'dan olay yaratan bornozlu paylaşım!
Cansu Taşkın Photoshop'u abartan ünlüler kervanından bornozlu paylaşım yapan ünlülere katıldı. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiren Cansu Taşkın'ın bornozlu paylaşımı pes dedirtti. En son Mustafa Sandal ile Instagram üzerinden yazıştığını söyleyen Cansu Taşkın'ın skandal görüntüsüne hazır mısınız? İşte Cansu Taşkın ve diğer ünlülerin bornozlu paylaşımları...
20.02.2019 14:39
- Son Güncelleme: 20.02.2019 14:41
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