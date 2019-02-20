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Photoshop kraliçesi Cansu Taşkın'dan olay yaratan bornozlu paylaşım!

Cansu Taşkın Photoshop'u abartan ünlüler kervanından bornozlu paylaşım yapan ünlülere katıldı. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiren Cansu Taşkın'ın bornozlu paylaşımı pes dedirtti. En son Mustafa Sandal ile Instagram üzerinden yazıştığını söyleyen Cansu Taşkın'ın skandal görüntüsüne hazır mısınız? İşte Cansu Taşkın ve diğer ünlülerin bornozlu paylaşımları...

20.02.2019 14:39 - Son Güncelleme: 20.02.2019 14:41
Photoshop kraliçesi Cansu Taşkın'dan olay yaratan bornozlu paylaşım!

Cansu Taşkın bornozlu paylaşımıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Verdiği pozlar, yaptığı açıklamalar ve fotoğraflarında kendisine uyguladığı Photoshoplarla gündeme gelen cansu Taşkın, bu kez de bornozlu paylaşımıyla adından bahsettirdi.

Photoshop kraliçesi Cansu Taşkın'dan olay yaratan bornozlu paylaşım!

ÜNLÜ İSİMLERİN BORNOZLU PAYLAŞIMLARI

Photoshop kraliçesi Cansu Taşkın'dan olay yaratan bornozlu paylaşım!

KOURTNEY KARDASHIAN

Photoshop kraliçesi Cansu Taşkın'dan olay yaratan bornozlu paylaşım!

TUBA ÜNSAL

Photoshop kraliçesi Cansu Taşkın'dan olay yaratan bornozlu paylaşım!

LINDEY PELAS

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