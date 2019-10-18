Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner'in abisi şaşkına çevirdi! O da tanıdık biri

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Seksenler geçtiğimiz hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Seksenler dizisi oyuncuları arasında yer alan Elvan yani Begüm Öner özel yaşamıyla oldukça merak ediliyor. Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner izleyiciler tarafından en çok merak edilenler arasında. Begüm Öner, 1989 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Annesiyle babasının iş sebebiyle Almanya'ya gittiği dönemde Almanya'da doğmuştur. Bir abisi vardır. Dizide sevgilisi Şahin'i canlandıran Ceyhun Fersoy ile evli olan Begüm Öner'in abisi ise herkesi şaşkına çevirdi. Begüm Öner'in abisini görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin kendileri kadar ünlü olan akrabaları...

18.10.2019 12:53 - Son Güncelleme: 18.10.2019 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





