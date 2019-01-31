GaleriMagazin

Hadise Instagram'dan paylaştı! Kısa sürede olay oldu...

Ünlü şarkıcı Hadise yine yaptı yapacağını... Bir süredir aşk hayatıyla gündeme gelmeyen Hadise öyle bir paylaşım yaptı ki akıllarda soru işareti bıraktı! Hadise'nin Instagram'da yaptığı yüzük paylaşımı ufukta evlilik mi var sorularını akıllara getirdi. Öte yandan akıllara Hadise'nin eski sevgililerini getirdi. Şu an Burcu Kıratlı ile evli olan Sinan Akçıl'la da bir süre aşk yaşayan Hadise'nin sevgili defteri çok kabarık. İşte başta Hadise olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri...

31.01.2019 20:50 - Son Güncelleme: 31.01.2019 21:04
Hadise Instagram'dan paylaştı! Kısa sürede olay oldu...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Hadise Instagram'dan paylaştı! Kısa sürede olay oldu...

Seda Sayan-Sinan Engin

Hadise Instagram'dan paylaştı! Kısa sürede olay oldu...
Hadise Instagram'dan paylaştı! Kısa sürede olay oldu...

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

Hadise Instagram'dan paylaştı! Kısa sürede olay oldu...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı!