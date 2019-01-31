Hadise Instagram'dan paylaştı! Kısa sürede olay oldu...
Ünlü şarkıcı Hadise yine yaptı yapacağını... Bir süredir aşk hayatıyla gündeme gelmeyen Hadise öyle bir paylaşım yaptı ki akıllarda soru işareti bıraktı! Hadise'nin Instagram'da yaptığı yüzük paylaşımı ufukta evlilik mi var sorularını akıllara getirdi. Öte yandan akıllara Hadise'nin eski sevgililerini getirdi. Şu an Burcu Kıratlı ile evli olan Sinan Akçıl'la da bir süre aşk yaşayan Hadise'nin sevgili defteri çok kabarık. İşte başta Hadise olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri...
31.01.2019 20:50 - Son Güncelleme: 31.01.2019 21:04
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