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Barış Manço'suz tam 20 yıl... Barış Manço, en büyük hayali ve unutulmaz şarkıları

Barış Manço'nun ölümünün üzerinden tam 20 yıl geçti. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço, ölüm yıldönümünde yediden yetmişe herkes tarafından unutulmadı. İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te dünyaya geldi. Barış Manço'nun müzeye çevrilen Moda'daki evi, ölüm yıldönümünde hayranlarından büyük ilgi gördü. Manço'nun en büyük hayali ise 2013'tü... Barış Manço, sosyal medyada şarkılarıyla ölümsüzleştirildi.

01.02.2019 11:07 - Son Güncelleme: 01.02.2019 11:17
Barış Manço'suz tam 20 yıl... Barış Manço, en büyük hayali ve unutulmaz şarkıları

Barış Manço, ölümünün 20. yılında şarkılarıyla anıldı. Barış Manço'nun ölüm yıldönümünde sevenleri Manço'nun Moda'daki evine ziyarete gitti...

Barış Manço'suz tam 20 yıl... Barış Manço ve unutulmaz şarkıları

Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi.

Barış Manço'suz tam 20 yıl... Barış Manço ve unutulmaz şarkıları

İlk çocuklarına "Savaş" ismini veren çift, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde doğan ikinci çocuklarına ise "Mehmet Barış" ismini uygun buldu. Barış Manço'nun Oktay ve İnci ismini taşıyan iki kardeşi daha oldu. Anne babası 3 yaşındayken ayrılan Barış Manço, babasının yanında büyüdü.

Barış Manço'suz tam 20 yıl... Barış Manço ve unutulmaz şarkıları

Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulunda başladığı eğitimini Galatasaray Lisesinde sürdüren Barış Manço, babasının vefatının ardından Galatasaray'dan ayrıldı ve eğitimini Şişli Terakki Lisesinde tamamladı.

Barış Manço'suz tam 20 yıl... Barış Manço ve unutulmaz şarkıları

BARIŞ MANÇO ŞARKILARI

Annesinin ifadesine göre 1,5 yaşında şarkı söylemeye başlayan Barış Manço, ilk grubunu 1958'de Galatasaray Lisesinde okurken, "Barış Manço ve Kafadarlar" adıyla kurdu ve ilk bestesi 'Dream Girl'ü yaptı. Manço, müzik hayatındaki ilk konserini öğrencisi olduğu Galatasaray Lisesinin konferans salonunda verdi.

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