Barış Manço'suz tam 20 yıl... Barış Manço, en büyük hayali ve unutulmaz şarkıları

Barış Manço'nun ölümünün üzerinden tam 20 yıl geçti. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço, ölüm yıldönümünde yediden yetmişe herkes tarafından unutulmadı. İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te dünyaya geldi. Barış Manço'nun müzeye çevrilen Moda'daki evi, ölüm yıldönümünde hayranlarından büyük ilgi gördü. Manço'nun en büyük hayali ise 2013'tü... Barış Manço, sosyal medyada şarkılarıyla ölümsüzleştirildi.

01.02.2019 11:07 - Son Güncelleme: 01.02.2019 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





