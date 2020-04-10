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Serdar Ortaç çocukluk halini paylaştı takipçileri: Kim derdi bu çocuk ileride beste fabrikatörü olacak diye...

Serdar ortaç corona virüs şüphesi ile geçtiğimiz günlerde hastaneye gitmiş ve test yaptırmıştı. Sonucun negatif çıkmasıyla hayranlarına derin bir 'oh' çektiren Ortaç, hemen akabinde sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi şaşırtmıştı. Karantina günlerinde daha fazla paylaşım yapan Ortaç, akıma uydu. Çocukluk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan 50 yaşındaki sanatçıyı görenler, "Kim derdi bu çocuk ileride beste fabrikatörü olacak diye..." yorumunda bulundu. İşte Serdar Ortaç'ın çocukluk halleri...

10.04.2020 10:46 - Son Güncelleme: 10.04.2020 11:00
Serdar Ortaç çocukluk halini paylaştı takipçileri: Kim derdi bu çocuk ileride beste fabrikatörü olacak diye...

Can sıkıntısıyla sosyal medya paylaşımlarının sıklaştığını gördüğümüz Serdar Ortaç, eski fotoğrafların paylaşıldığı TBT gününü de boş geçmedi.

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Serdar Ortaç çocukluk halini paylaştı takipçileri: Kim derdi bu çocuk ileride beste fabrikatörü olacak diye...

Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlü popçu Serdar Ortaç, hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Serdar Ortaç çocukluk halini paylaştı takipçileri: Kim derdi bu çocuk ileride beste fabrikatörü olacak diye...

"AMCAMIN KUCAĞINDAYIM"

Kalabalık bir aile fotoğrafını TBT gününde takipçilerinin beğenisine sunan Ortaç, altına da şu satırları yazdı:

"Babaanne dede halalar amca bütün aile, en önde ben amcamın kucağında"

Serdar Ortaç çocukluk halini paylaştı takipçileri: Kim derdi bu çocuk ileride beste fabrikatörü olacak diye...

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç çocukluk halini paylaştı takipçileri: Kim derdi bu çocuk ileride beste fabrikatörü olacak diye...
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