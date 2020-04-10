Serdar Ortaç çocukluk halini paylaştı takipçileri: Kim derdi bu çocuk ileride beste fabrikatörü olacak diye...
Serdar ortaç corona virüs şüphesi ile geçtiğimiz günlerde hastaneye gitmiş ve test yaptırmıştı. Sonucun negatif çıkmasıyla hayranlarına derin bir 'oh' çektiren Ortaç, hemen akabinde sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi şaşırtmıştı. Karantina günlerinde daha fazla paylaşım yapan Ortaç, akıma uydu. Çocukluk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan 50 yaşındaki sanatçıyı görenler, "Kim derdi bu çocuk ileride beste fabrikatörü olacak diye..." yorumunda bulundu. İşte Serdar Ortaç'ın çocukluk halleri...
10.04.2020 10:46
- Son Güncelleme: 10.04.2020 11:00
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