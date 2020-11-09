Haberler Galeri Magazin Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşi bakın kim! 'Benim hanım Karadeniz kızıdır' dediği karısı Tuğçe...

Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşi bakın kim! 'Benim hanım Karadeniz kızıdır' dediği karısı Tuğçe...

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında en çok merak edilen şey eşi. Danilo Zanna'nın karısı Tuğçe hakkında en çok arama yapılan isim olabilir.Programda da 'Benim hanım Karadeniz kızıdır' dediği Tuğçe Demirbilek Zanna güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta MasterChef'in sevilen şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna olmak üzere ünlülerin eşleri.

09.11.2020 17:31 - Son Güncelleme: 09.11.2020 18:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





