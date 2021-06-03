Berk Oktay aşka geldi! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’a bakın nasıl seslendi
Berk Oktay aşka geldi! Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'a bakın nasıl seslendi… Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan ve şimdilerde meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik arifesinde olan ünlü oyuncu Berk Oktay, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile çimler üzerinde verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımına düştüğü not ise "Berk Oktay aşka geldi" yorumlarına neden oldu. İşte Berk Oktay'ın o paylaşımı…
03.06.2021 21:52
- Son Güncelleme: 03.06.2021 21:53
Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, şimdilerde evlilik arifesinde olduğu meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.
Sosyal medya paylaşımlarında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Berk Oktay, yayınladığı son fotoğrafta sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a seslendi.
Yıldız Çağrı Atiksoy ile çimler üzerinde verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sun Berk Oktay, paylaşımına "Ne güzel hayatı seninle paylaşabilmek" notunu ekledi.
Ünlü oyuncunun takipçileri, "Maşallah, çok güzelsiniz", "Berk Oktay aşka geldi" yorumlarında bulundu. Yakışıklı oyuncu Berk Oktay'ın romantik paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
İşte Berk Oktay'ın o paylaşımı…