Berk Oktay aşka geldi! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’a bakın nasıl seslendi

Berk Oktay aşka geldi! Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'a bakın nasıl seslendi… Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan ve şimdilerde meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik arifesinde olan ünlü oyuncu Berk Oktay, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile çimler üzerinde verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımına düştüğü not ise "Berk Oktay aşka geldi" yorumlarına neden oldu. İşte Berk Oktay'ın o paylaşımı…

03.06.2021 21:52 - Son Güncelleme: 03.06.2021 21:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





