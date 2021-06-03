Berfu Yenenler takipçilerini kahkahaya boğdu! Eser Yenenler ile kendine öyle bir photoshop yaptı ki sosyal medyayı kırıp geçirdi

Berfu Yenenler takipçilerini kahkahaya boğdu! Eşi Eser Yenenler ile kendine öyle bir photoshop yaptı ki… Eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacakları evlerine yerleşen Eser-Berfu Yenenler çifti, sosyal medya hesaplarında yaptıkları eğlenceli paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ünlü çiftten Berfu Yenenler, eşiyle objektif karşısına geçtiği bir fotoğrafa uyguladığı photoshopla takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte Berfu Yenenler'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı…

03.06.2021 20:50 - Son Güncelleme: 03.06.2021 20:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





