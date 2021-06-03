Berfu Yenenler takipçilerini kahkahaya boğdu! Eser Yenenler ile kendine öyle bir photoshop yaptı ki sosyal medyayı kırıp geçirdi
Berfu Yenenler takipçilerini kahkahaya boğdu! Eşi Eser Yenenler ile kendine öyle bir photoshop yaptı ki… Eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacakları evlerine yerleşen Eser-Berfu Yenenler çifti, sosyal medya hesaplarında yaptıkları eğlenceli paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ünlü çiftten Berfu Yenenler, eşiyle objektif karşısına geçtiği bir fotoğrafa uyguladığı photoshopla takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte Berfu Yenenler'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı…
03.06.2021 20:50
- Son Güncelleme: 03.06.2021 20:50
2019'da nikah masasına oturan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.
Ünlü çift, havaların ısınmasıyla eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacakları evlerine yerleşti. Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü çiftten ilk tatil pozu ise Berfu Yenenler'den geldi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini yine gülümsetmeyi başardı.
Yaz için eşi ve iki çocuğuyla birlikte Alaçatı'da kiraladıkları tuttukları villaya giden Berfu Yenenler, havuz başı pozunu yayınladı.
Fotoğrafta kendine ve eşine photoshop ile karın kası ekleyen Yenenler, paylaşımının altına "Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz" notunu ekledi.