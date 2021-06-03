Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı küçük yaşlardan beri ekranda olan oyuncu meğer…

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı… Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin karakterine can veren ünlü oyuncu Onur Bay, 2006 yılından bu yana rol aldığı diziden ayrılacağı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Ayrılık haberleriyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken Onur Bay'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. Bay'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…

03.06.2021 22:11 - Son Güncelleme: 03.06.2021 22:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





