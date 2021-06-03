Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı küçük yaşlardan beri ekranda olan oyuncu meğer…
Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı… Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin karakterine can veren ünlü oyuncu Onur Bay, 2006 yılından bu yana rol aldığı diziden ayrılacağı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Ayrılık haberleriyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken Onur Bay'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. Bay'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…
03.06.2021 22:11
- Son Güncelleme: 03.06.2021 22:11
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Tekin karakterine can veren ünlü oyuncu Onur Bay hakkında çıkan haberler hayranlarını üzdü.
Onur Bay'ın Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda yer almayacağı öne sürüldü. Ayrılık haberleriyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken Onur Bay'ın özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, özellikle "Onur Bay kaç yaşında" sorusunun cevabını arattı. Bay'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Onur Bay olmak üzere ünlü isimler ve yaşları…
İlk kez ekranlarda 2005 yılında Köpek adlı diziyle yer alan Onur Bay, 2006'da ise Arka Sokaklar ile oyunculuğa adım attı. Aslen Ordulu olan oyuncu, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde tamamladı.
1.77 cm boyunda ve 70 kilo olan Onur Bay, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.