12 yıllık büyük aşk! Yurdaer Okur’un eşi Yabancı Damat’ın yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisi gibi çok ünlüymüş...

'Ferhunde Hanımlar', Dadı', 'Belalı Baldız', 'Karadayı', 'Kuruluş Osman', 'Hakim', 'Yargı' dizilerinde rol alan ve son olarak Yabani'de oynayan Yurdaer Okur'un hayatı merak edildi. Şimdilerde Dolunay Soysert ile partner olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 12 yıl önce nikah masasına oturan Okur'un kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Yurdaer Okur'un Yabancı Damat'ta da rol alan eşi kimmiş...