'Ferhunde Hanımlar', Dadı', 'Belalı Baldız', 'Karadayı', 'Kuruluş Osman', 'Hakim', 'Yargı' dizilerinde rol alan ve son olarak Yabani'de oynayan Yurdaer Okur'un hayatı merak edildi. Şimdilerde Dolunay Soysert ile partner olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 12 yıl önce nikah masasına oturan Okur'un kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Yurdaer Okur'un Yabancı Damat'ta da rol alan eşi kimmiş...
Yer aldığı yapımlar ve sergilediği performanslarla dikkat çeken Yurdaer Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
YURDAER OKUR KİMDİR?
29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya gelen Yurdaer Okur, Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi.
Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı.