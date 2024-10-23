Engin Polat ile Dilan Polat boşanıyor mu? “Sadece iki çocuğum için o evde duruyorum”

"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin boşanacakları yönündeki iddialar ortaya atılırken "Sadece iki çocuğum için o evde duruyorum" sözleri dikkat çekti.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, "Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılandıkları davada tahliye edildi.
Cezaevinden çıktıkları günden bu yana sık sık gündem olan ikili özellikle Dilan Polat'ın paylaşımlarıyla magazin manşetlerinde yer aldı.