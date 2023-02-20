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Haberler Magazin Bergüzar Korel “Yırttınız kendinizi” deyip isyan etti! Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: Uzaktan konuşmak ne kadar kolay...

Bergüzar Korel “Yırttınız kendinizi” deyip isyan etti! Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: Uzaktan konuşmak ne kadar kolay...

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medya hesabından destek paylaşımlarını sürdüren Bergüzar Korel, önceki gün Instagram'da kapalı hikaye kısmında günlük yaşantısından paylaşım yapanlara tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, bugün yeni bir paylaşımda daha bulunarak "Yırttınız kendinizi normal de normal" diyerek adeta isyan etti. Korel'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken Demet Akalın'dan dikkat çeken bir yorum geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.02.2023 23:52 - Son Güncelleme: 20.02.2023 23:52
Bergüzar Korel “Yırttınız kendinizi” deyip isyan etti! Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: Uzaktan konuşmak ne kadar kolay...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketinin ardından sosyal medya hesabından destek paylaşımlarını sürdüren Bergüzar Korel, önceki gün Instagram'da kapalı hikaye kısmında günlük yaşantısından paylaşım yapanlara tepki gösterdi.

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Bergüzar Korel “Yırttınız kendinizi” deyip isyan etti! Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: Uzaktan konuşmak ne kadar kolay...

Bergüzar Korel, "Beni kapalı arkadaşlarınızdan çıkarın lütfen. İki yüzlülüğünüz midemi bulandırıyor!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bergüzar Korel “Yırttınız kendinizi” deyip isyan etti! Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: Uzaktan konuşmak ne kadar kolay...

Ünlü oyuncu, bugün yeni bir paylaşımda daha bulunarak "Yırttınız kendinizi normal de normal" diyerek adeta isyan etti.

Bergüzar Korel “Yırttınız kendinizi” deyip isyan etti! Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: Uzaktan konuşmak ne kadar kolay...

Korel, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Süslü püslü kelimelerle uzun uzun yok o haklı sen de haklısıncılar.

Bergüzar Korel “Yırttınız kendinizi” deyip isyan etti! Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: Uzaktan konuşmak ne kadar kolay...

Komşunun evinde cenaze çıktığında televizyon açılmayan evlerde büyüdük. Yedisi, kırkı, elliikisinde dualar okuttuk, anılarını yad ettik.

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