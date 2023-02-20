Bergüzar Korel “Yırttınız kendinizi” deyip isyan etti! Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: Uzaktan konuşmak ne kadar kolay...
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medya hesabından destek paylaşımlarını sürdüren Bergüzar Korel, önceki gün Instagram'da kapalı hikaye kısmında günlük yaşantısından paylaşım yapanlara tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, bugün yeni bir paylaşımda daha bulunarak "Yırttınız kendinizi normal de normal" diyerek adeta isyan etti. Korel'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken Demet Akalın'dan dikkat çeken bir yorum geldi. İşte detaylar...
20.02.2023 23:52 - Son Güncelleme: 20.02.2023 23:52
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketinin ardından sosyal medya hesabından destek paylaşımlarını sürdüren Bergüzar Korel, önceki gün Instagram'da kapalı hikaye kısmında günlük yaşantısından paylaşım yapanlara tepki gösterdi.
Bergüzar Korel, "Beni kapalı arkadaşlarınızdan çıkarın lütfen. İki yüzlülüğünüz midemi bulandırıyor!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.