Filozof Atakan'ın son haline bakın! 5 ayda 250 felsefe kitabı okumuştu Türkiye'yi şaşkına çevirmişti! Atakan Kayalar şimdi ise...

Sosyal medyada ortaya çıkan videosu sonrası televizyonlardan, internette haber sitelerine kadar her yerdeydi Atakan Kayalar, nam-ı diğer Filozof Atakan. O dönem 10 yaşında olan ve 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti. Ancak sonrasında o dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir çocuğun üzerinden sosyal medyada bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz" diye konuşmuştu. Ardından ortalardan kaybolan Atakan Kayalar'ın, aylar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı.
Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, iki sene önce tüm Türkiye'nin ilgisini çekmişti. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelmişti. Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan, takdir edildiği kadar tartışmaların da merkezi haline gelen bir isim olmuştu.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyanın gündemine oturan 'Filozof Atakan' lakaplı Atakan Kayalar hakkında değerlendirmede bularak, "Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz. Biz bu duruma pedagojik olarak bakmaktayız. Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz.
Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi… Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz." demişti.