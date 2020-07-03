Kemal Sunal'ın 20.ölüm yıl dönümünde Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım
Türk sinemasının güldürü ustası filmleriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının üzerinden geçen 20 yılda dostları tarafından unutulmadı. Uçak korkusu olduğu bilinen Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yumdu. Ali Sunal ve Ezo Sunal, babaları Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılında sosyal medya hesaplarından duygulandıran paylaşımlar yaptı.
Usta oyuncunun çocukları da babaları için duygulandıran paylaşımlar yaptı. Kızı Narin ile babasının fotoğrafı önünde poz veren Ali Sunal, o anları Instagram hesabından "Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum işte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum… " notuyla paylaştı.
"HER GÜN DAHA ÇOK ÖZLÜYORUZ"
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise babasının fotoğrafını paylaşarak "Güzel babam. Tam 20 yıl oldu… inanılır gibi değil. Her gün daha çok özlüyoruz. Ama artık eminim daha çok 20 yıllar bu ülkenin kalbinde ve gülücüklerin de olacaksın. Bizim de gücümüzün kaynağı olacaksın. Sen hep bizimlesin" dedi.
KEMAL SUNAL KİMDİR?
Yeşilçam'ın "Gülen Adamı" olarak hafızalarda ve gönüllerde yer bulan usta oyuncu Kemal Sunal, ölüm yıl dönümü dolasıyla rahmetle anılıyor. Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Türkiye'nin Malatya ilinde doğdu. Ailenin üç çocuğunun en büyüğüydü.
İşte Kemal Sunal hayatı ve tüm merak edilenleri…