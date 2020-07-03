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Kemal Sunal'ın 20.ölüm yıl dönümünde Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Türk sinemasının güldürü ustası filmleriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının üzerinden geçen 20 yılda dostları tarafından unutulmadı. Uçak korkusu olduğu bilinen Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yumdu. Ali Sunal ve Ezo Sunal, babaları Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılında sosyal medya hesaplarından duygulandıran paylaşımlar yaptı.

03.07.2020 11:23 - Son Güncelleme: 03.07.2020 11:23
Kemal Sunal'ın 20.ölüm yıl dönümünde Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Başrolünde oynadığı filmlerle yıllara meydan okuyan ve halen kendisinden söz ettirmeyi başaran Kemal Sunal aramızdan ayrılışının 20. yılında da sevenleri ve çocukları tarafından anıldı.

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Kemal Sunal'ın 20.ölüm yıl dönümünde Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

"UMARIM SENİN KADAR İYİ BABA OLABİLİRİM"

Ölüm yıl dönümünde Twitter'da gündem olan Kemal Sunal, hayranları tarafından özlem ve hasretle anıldı.

Kemal Sunal'ın 20.ölüm yıl dönümünde Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Usta oyuncunun çocukları da babaları için duygulandıran paylaşımlar yaptı. Kızı Narin ile babasının fotoğrafı önünde poz veren Ali Sunal, o anları Instagram hesabından "Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum işte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum… " notuyla paylaştı.

Kemal Sunal'ın 20.ölüm yıl dönümünde Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

"HER GÜN DAHA ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise babasının fotoğrafını paylaşarak "Güzel babam. Tam 20 yıl oldu… inanılır gibi değil. Her gün daha çok özlüyoruz. Ama artık eminim daha çok 20 yıllar bu ülkenin kalbinde ve gülücüklerin de olacaksın. Bizim de gücümüzün kaynağı olacaksın. Sen hep bizimlesin" dedi.

Kemal Sunal'ın 20.ölüm yıl dönümünde Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Yeşilçam'ın "Gülen Adamı" olarak hafızalarda ve gönüllerde yer bulan usta oyuncu Kemal Sunal, ölüm yıl dönümü dolasıyla rahmetle anılıyor. Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Türkiye'nin Malatya ilinde doğdu. Ailenin üç çocuğunun en büyüğüydü.

İşte Kemal Sunal hayatı ve tüm merak edilenleri…

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