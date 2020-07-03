Kemal Sunal'ın 20.ölüm yıl dönümünde Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

"HER GÜN DAHA ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise babasının fotoğrafını paylaşarak "Güzel babam. Tam 20 yıl oldu… inanılır gibi değil. Her gün daha çok özlüyoruz. Ama artık eminim daha çok 20 yıllar bu ülkenin kalbinde ve gülücüklerin de olacaksın. Bizim de gücümüzün kaynağı olacaksın. Sen hep bizimlesin" dedi.