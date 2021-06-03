Canan Ergüder annesi ile sevenlerine merhaba dedi! İşte meme kanserine yakalanan ve '5 kemo bitti' diyen Canan Ergüder'in son hali...
Meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder Instagram'da sevenlerinin karşısına çıktı. Annesi Rukiye Ergüder ile fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki oyuncu, "5. Kemo bitti. Herşey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notuyla sevenlerinin içini rahatlattı. Ergüder hastalığını öğrendikten sonra rol aldığı Menajerimi Ara dizisindeki Feris karakterine bir süreliğine ara vermişti... İşte bir çocuk annesi Canan Ergüder ve annesinden gelen poz...
03.06.2021 16:37
- Son Güncelleme: 03.06.2021 16:41
"5. KEMO BİTTİ"
Canan Ergüder annesi ile sevenlerine merhaba dedi! Son olarak rol aldığı Menajerimi Ara dizisinde Feris karakteri ile ekranlarda boy gösteriyordu başarılı oyuncu.
2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor.
Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.
Instagram hesabından annesiyle çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "5. Kemo bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken sevenlerinden destek yorumları yağdı.
CANAN ERGÜDER VE ANNESİ
Meme kanseri tedavisinde 5. kemoterapiyi geride bırakan Canan Ergüder'in son hali...