Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Alişan ve Pınar Altuğ’dan yorumlar peş peşe geldi
Çağla Şıkel'in yakışıklı oğluna bakın! Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Şıkel, oğullarıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü model, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, Instagram'da oğlu Uzay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Babası Emre Altuğ'a benzetilen Uzay'ın son hali dikkat çekerken Alişan ve Pınar Altuğ'dan yorumlar peş peşe geldi. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı ve sosyal medyada ilgi odağı olan Uzay'ın son hali...
03.03.2022 01:04 - Son Güncelleme: 03.03.2022 01:04
Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuş ve 2015'te evliliklerini sonlandırmıştı.
Uzay'ın boy boy fotoğraflarını yayınlayan Şıkel paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bu kadar çok sevileceğini bilsen kaç kez gelmek isterdin dünyaya? Bugün itibariyle 10. kez iyi ki doğmuşsun, iyi ki doğmuşsun, iyi ki doğdun oğlum. Defalarca iyi ki doğdun Uzay'ım iyi ki...
Geçen gün Uzay ve annesi:
-Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun peki ama bunu en çok ne zaman hissediyorsun Uzay?
-Ben mutlu olduğum zaman.
-??
-Çünkü ben mutlu olduğum da sen daha çok mutlu oluyorsun Anne"