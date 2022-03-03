Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Alişan ve Pınar Altuğ’dan yorumlar peş peşe geldi

Uzay'ın boy boy fotoğraflarını yayınlayan Şıkel paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bu kadar çok sevileceğini bilsen kaç kez gelmek isterdin dünyaya? Bugün itibariyle 10. kez iyi ki doğmuşsun, iyi ki doğmuşsun, iyi ki doğdun oğlum. Defalarca iyi ki doğdun Uzay'ım iyi ki...

Geçen gün Uzay ve annesi:

-Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun peki ama bunu en çok ne zaman hissediyorsun Uzay?

-Ben mutlu olduğum zaman.

-??

-Çünkü ben mutlu olduğum da sen daha çok mutlu oluyorsun Anne"