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Haberler Magazin Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Alişan ve Pınar Altuğ’dan yorumlar peş peşe geldi

Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Alişan ve Pınar Altuğ’dan yorumlar peş peşe geldi

Çağla Şıkel'in yakışıklı oğluna bakın! Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Şıkel, oğullarıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü model, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, Instagram'da oğlu Uzay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Babası Emre Altuğ'a benzetilen Uzay'ın son hali dikkat çekerken Alişan ve Pınar Altuğ'dan yorumlar peş peşe geldi. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı ve sosyal medyada ilgi odağı olan Uzay'ın son hali...

03.03.2022 01:04 - Son Güncelleme: 03.03.2022 01:04
Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Alişan ve Pınar Altuğ’dan yorumlar peş peşe geldi

Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuş ve 2015'te evliliklerini sonlandırmıştı.

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Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Alişan ve Pınar Altuğ’dan yorumlar peş peşe geldi

Boşanma sonrası arkadaş kalan ve çocuklarının özel günlerinde sık sık bir araya gelen ikiliden Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Alişan ve Pınar Altuğ’dan yorumlar peş peşe geldi

Ünlü model, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, Instagram'da oğlu Uzay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Alişan ve Pınar Altuğ’dan yorumlar peş peşe geldi

Uzay'ın boy boy fotoğraflarını yayınlayan Şıkel paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bu kadar çok sevileceğini bilsen kaç kez gelmek isterdin dünyaya? Bugün itibariyle 10. kez iyi ki doğmuşsun, iyi ki doğmuşsun, iyi ki doğdun oğlum. Defalarca iyi ki doğdun Uzay'ım iyi ki...

Geçen gün Uzay ve annesi:
-Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun peki ama bunu en çok ne zaman hissediyorsun Uzay?
-Ben mutlu olduğum zaman.
-??
-Çünkü ben mutlu olduğum da sen daha çok mutlu oluyorsun Anne"

Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Alişan ve Pınar Altuğ’dan yorumlar peş peşe geldi

YORUM YAĞDI
Çağla Şıkel'in oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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