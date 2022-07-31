Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kumsalda aşka geldi! Gören dönüp bir daha baktı! Üç çocuk annesi Bergüzar en cesur haliyle...
Bergüzar Koral ile Halit Ergenç kumsalda aşka geldi! 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Koral ile Halit Ergenç'in bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Koral ile Halit Ergenç, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, eşiyle yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, Ergeç ile kumsalda verdiği romantik pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım ortalığı salladı. İşte o pozlar...
31.07.2022 20:22 - Son Güncelleme: 31.07.2022 20:22
Bergüzar Koral ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.
Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Koral ile Halit Ergenç, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi.