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Haberler Magazin Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kumsalda aşka geldi! Gören dönüp bir daha baktı! Üç çocuk annesi Bergüzar en cesur haliyle...

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kumsalda aşka geldi! Gören dönüp bir daha baktı! Üç çocuk annesi Bergüzar en cesur haliyle...

Bergüzar Koral ile Halit Ergenç kumsalda aşka geldi! 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Koral ile Halit Ergenç'in bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Koral ile Halit Ergenç, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, eşiyle yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, Ergeç ile kumsalda verdiği romantik pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım ortalığı salladı. İşte o pozlar...

31.07.2022 20:22 - Son Güncelleme: 31.07.2022 20:22
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kumsalda aşka geldi! Gören dönüp bir daha baktı! Üç çocuk annesi Bergüzar en cesur haliyle...

Bergüzar Koral ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kumsalda aşka geldi! Gören dönüp bir daha baktı! Üç çocuk annesi Bergüzar en cesur haliyle...

Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Koral ile Halit Ergenç, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kumsalda aşka geldi! Gören dönüp bir daha baktı! Üç çocuk annesi Bergüzar en cesur haliyle...

Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, eşiyle yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kumsalda aşka geldi! Gören dönüp bir daha baktı! Üç çocuk annesi Bergüzar en cesur haliyle...

Ünlü oyuncu, Ergeç ile kumsalda verdiği romantik pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kumsalda aşka geldi! Gören dönüp bir daha baktı! Üç çocuk annesi Bergüzar en cesur haliyle...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım ortalığı salladı.

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