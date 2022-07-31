Türkücü Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden ünlü o isimle önce eş sonra rakip olmuş...
Türkücü Zara'nın eski eşi bakın kim! 1991 yılında liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi olan Zara, 1993'te aynı yarışmaya yeniden girerek yine zirveye yerleşti. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken ünlü türkücü, 1996 yılında TRT'nin açtığı "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavına girdi ve kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" unvanıyla göreve başladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan sanatçı, özel hayatıyla da dikkat çekti. İki evlilik yapan Zara'nın ilk eşini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 2007 yılında kendine ait müzik şirketi kuran Zara'nın kendisi gibi ünlü olan eski eşi...
31.07.2022 21:07 - Son Güncelleme: 31.07.2022 21:07
Albüm sayesinde "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü alan Zara, 4 yıl üst üste (2000/2001/2002/2003) en iyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödüllerinin sahibi oldu.