Türkücü Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden ünlü o isimle önce eş sonra rakip olmuş...

Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran Zara, sonradan değiştirip "Neşe Zara Yılmaz" yaptı. Konservatuardan önce Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser veren sanatçı, 1998 yılında "AVUNTU" adlı ilk albümünü çıkardı.