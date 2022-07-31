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Haberler Magazin Türkücü Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden ünlü o isimle önce eş sonra rakip olmuş...

Türkücü Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden ünlü o isimle önce eş sonra rakip olmuş...

Türkücü Zara'nın eski eşi bakın kim! 1991 yılında liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi olan Zara, 1993'te aynı yarışmaya yeniden girerek yine zirveye yerleşti. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken ünlü türkücü, 1996 yılında TRT'nin açtığı "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavına girdi ve kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" unvanıyla göreve başladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan sanatçı, özel hayatıyla da dikkat çekti. İki evlilik yapan Zara'nın ilk eşini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 2007 yılında kendine ait müzik şirketi kuran Zara'nın kendisi gibi ünlü olan eski eşi...

31.07.2022 21:07 - Son Güncelleme: 31.07.2022 21:07
Türkücü Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden ünlü o isimle önce eş sonra rakip olmuş...

Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran Zara, sonradan değiştirip "Neşe Zara Yılmaz" yaptı. Konservatuardan önce Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser veren sanatçı, 1998 yılında "AVUNTU" adlı ilk albümünü çıkardı.

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Türkücü Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden ünlü o isimle önce eş sonra rakip olmuş...

Albüm sayesinde "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü alan Zara, 4 yıl üst üste (2000/2001/2002/2003) en iyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödüllerinin sahibi oldu.

Türkücü Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden ünlü o isimle önce eş sonra rakip olmuş...

2007 yılında kendine ait müzik şirketi kuran Zara, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti. İki evlilik yapan Zara'nın ilk eşini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türkücü Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden ünlü o isimle önce eş sonra rakip olmuş...

İşte başta Zara olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Türkücü Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden ünlü o isimle önce eş sonra rakip olmuş...

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