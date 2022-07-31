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Ecem Uzun evlendi! Eşi Deniz Şeremetli ile romantik pozlarına beğeni yağdı! Gelinliği çok konuşuldu

'Aliye', 'Geniş Zamanlar', 'Pulsar', 'Gönül Salıncağı', 'Ah Kalbim', 'Küçük Sırlar', 'Jet Sosyete' gibi yapımlarda rol alan Ecem Uzun, Deniz Şeremetli ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğün fotoğrafları ise kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı. Kısa sürede sosyal medya gündem olan görüntülerde Ecem Uzun'un gelinliği de dikkat çekti. İşte detaylar...

31.07.2022 19:07 - Son Güncelleme: 31.07.2022 19:07
Ecem Uzun evlendi! Eşi Deniz Şeremetli ile romantik pozlarına beğeni yağdı! Gelinliği çok konuşuldu

Oynadığı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Ecem Uzun Deniz Şeremetli ile Spicy Orman Evi'nde nikah masasına oturdu.

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Ecem Uzun evlendi! Eşi Deniz Şeremetli ile romantik pozlarına beğeni yağdı! Gelinliği çok konuşuldu

Çifti mutlu günlerinde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Ecem Uzun evlendi! Eşi Deniz Şeremetli ile romantik pozlarına beğeni yağdı! Gelinliği çok konuşuldu

Düğüne Hasibe Eren, Deniz Cengiz, Şerif Erol, Derya Kardaş ve Haki Biçici gibi isimler katıldı.

Ecem Uzun evlendi! Eşi Deniz Şeremetli ile romantik pozlarına beğeni yağdı! Gelinliği çok konuşuldu

Çiftin düğün gününe dair fotoğraflarını yakın dostları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ecem Uzun evlendi! Eşi Deniz Şeremetli ile romantik pozlarına beğeni yağdı! Gelinliği çok konuşuldu

İşte Ecem Uzun ile eşinin düğünden kareleri...

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