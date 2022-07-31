Ecem Uzun evlendi! Eşi Deniz Şeremetli ile romantik pozlarına beğeni yağdı! Gelinliği çok konuşuldu
'Aliye', 'Geniş Zamanlar', 'Pulsar', 'Gönül Salıncağı', 'Ah Kalbim', 'Küçük Sırlar', 'Jet Sosyete' gibi yapımlarda rol alan Ecem Uzun, Deniz Şeremetli ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğün fotoğrafları ise kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı. Kısa sürede sosyal medya gündem olan görüntülerde Ecem Uzun'un gelinliği de dikkat çekti. İşte detaylar...
31.07.2022 19:07 - Son Güncelleme: 31.07.2022 19:07
Oynadığı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Ecem Uzun Deniz Şeremetli ile Spicy Orman Evi'nde nikah masasına oturdu.