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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinden romantik 11.evlilik yıl dönümü kutlaması! Ünlü eşler de eşlik etti...
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinden romantik 11.evlilik yıl dönümü kutlaması! Ünlü eşler de eşlik etti...
Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2006 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2010 yılında ilk çocukları Ali Ergenç'i, 2020'nin başlarında ise ikinci çocukları Han Ergenç'i kucaklarına almışlardı. 37 yaşındaki Bergüzar Korel ve 50 yaşındaki Halit Ergenç, 11.evlilik yıl dönümlerini kutladılar. ergüzar Korel, sosyal medya hesabından eşi Halit Ergenç ile birlikte fotoğrafını paylaşarak romantik bir not düştü. Ünlü çifti mutlu günlerinde dostları da yalnız bırakmadı. Şükran Ovalı, Caner Erkin, Rıza Kocaoğlu, Onur Büyüktopçu, Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çifti de, Korel ile Ergenç'in evlilik yıl dönümlerini kutladı.
08.08.2020 11:02
- Son Güncelleme: 08.08.2020 11:02
İlk çocukları Ali'nin ardından geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Han'ı da kucaklarına alan ünlü çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, evliliklerinin 11. yılını kutluyor.
Korel, eşiyle çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla Instagram'dan paylaştı.
Korel paylaşımında, "Canım sevgilim. Seninle geçirdiğim her an... Birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız kavgalarımız, korkularımız, inadımız ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız.
Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana. Sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Ünlü çifti mutlu günlerinde dostları da yalnız bırakmadı. Şükran Ovalı, Caner Erkin, Rıza Kocaoğlu, Onur Büyüktopçu, Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çifti de, Korel ile Ergenç'in evlilik yıl dönümlerini kutladı.