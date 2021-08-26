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Haberler Magazin Tanınmaz halde! Estetiği abartan Ceylan son halini yayınladı gören inanamadı! Elçin Sangu ve Gülşen’den sonra sıra Eda Ece’ye geldi

Tanınmaz halde! Estetiği abartan Ceylan son halini yayınladı gören inanamadı! Elçin Sangu ve Gülşen’den sonra sıra Eda Ece’ye geldi

Estetiği abartan Ceylan son halini yayınladı gören inanamadı! Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak giren 46 yaşındaki şarkıcı Ceylan Avcı, geçirdiği estetik operasyonlarla son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşkına çeviren Ceylan, her fotoğrafında ayrı bir ünlüye benzetildi. Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen şarkıcı, son yayınladığı fotoğrafla yine takipçilerini hayrete düşürdü. Tanınmaz hale gelen Ceylan, bu kez Eda Ece'ye benzetildi. İşte Ceylan'ın son hali...

26.08.2021 23:10 - Son Güncelleme: 26.08.2021 23:33
Tanınmaz halde! Estetiği abartan Ceylan son halini yayınladı gören inanamadı! Elçin Sangu ve Gülşen’den sonra sıra Eda Ece’ye geldi

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı olarak tanınan şarkıcı Ceylan, son haliyle yine takipçileini şaşırtmayı başardı. Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranlarını şoke ederken birçok ünlü isme benzetildi.

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Tanınmaz halde! Estetiği abartan Ceylan son halini yayınladı gören inanamadı! Elçin Sangu ve Gülşen’den sonra sıra Eda Ece’ye geldi

Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen şarkıcı, son yayınladığı fotoğrafla yine takipçilerini hayrete düşürdü.

Tanınmaz halde! Estetiği abartan Ceylan son halini yayınladı gören inanamadı! Elçin Sangu ve Gülşen’den sonra sıra Eda Ece’ye geldi

Tanınmaz hale gelen Ceylan bu kez Eda Ece'ye benzetildi. Sosyal medya kullanıcılarının, Ceylan'ın son haliyle ilgili yaptıkları yorumlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Tanınmaz halde! Estetiği abartan Ceylan son halini yayınladı gören inanamadı! Elçin Sangu ve Gülşen’den sonra sıra Eda Ece’ye geldi

Ceylan için şu yorumlar yapıldı: "Kendi hariç herkese benzedi", "Ceylan gönülleri olsun diye sırayla tüm ünlülere benziyor", "Bu kadın kendisi hariç herkese benziyor", "Yakında kendisi de kendini tanıyamayacak"

Tanınmaz halde! Estetiği abartan Ceylan son halini yayınladı gören inanamadı! Elçin Sangu ve Gülşen’den sonra sıra Eda Ece’ye geldi

İşte başta Ceylan olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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