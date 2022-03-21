Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'le en doğal hallerini yayınladı! ‘Çocuksuz 3 saat’ diyen Bergüzar’a ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan!
Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'le en doğal hallerini yayınladı! 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2010'da ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almıştı. 2020'de oğulları Han'a, geçen Kasım ise kızları Leyla'ya kavuşan çift, kısa bir süre önce çocuklarıyla birlikte Londra'ya taşınmıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Londra'daki hayatını gözler önüne seren Bergüzar Korel'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen Bergüzar Korel, eşiyle günlük yaşamlarından en doğal hallerini yayınladı. Korel'in "Çocuk(lar)suz 3 saat" notunu eklediği paylaşıma ilk yorum ise yakın dostu Esra Erol'dan geldi. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
21.03.2022 21:05 - Son Güncelleme: 21.03.2022 21:19
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuş ve 2010'da ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almıştı.
2020'de oğulları Han'a, geçen Kasım ise kızları Leyla'ya kavuşan çift, kısa bir süre önce çocuklarıyla birlikte Londra'ya taşınmıştı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Londra'daki hayatını gözler önüne seren Bergüzar Korel'den son yayınladığı videoyla yine gündem oldu.
Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen Bergüzar Korel, eşiyle günlük yaşamlarından en doğal hallerini yayınladı.