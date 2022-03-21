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Haberler Magazin Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'le en doğal hallerini yayınladı! ‘Çocuksuz 3 saat’ diyen Bergüzar’a ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan!

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'le en doğal hallerini yayınladı! ‘Çocuksuz 3 saat’ diyen Bergüzar’a ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan!

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'le en doğal hallerini yayınladı! 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2010'da ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almıştı. 2020'de oğulları Han'a, geçen Kasım ise kızları Leyla'ya kavuşan çift, kısa bir süre önce çocuklarıyla birlikte Londra'ya taşınmıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Londra'daki hayatını gözler önüne seren Bergüzar Korel'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen Bergüzar Korel, eşiyle günlük yaşamlarından en doğal hallerini yayınladı. Korel'in "Çocuk(lar)suz 3 saat" notunu eklediği paylaşıma ilk yorum ise yakın dostu Esra Erol'dan geldi. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

21.03.2022 21:05 - Son Güncelleme: 21.03.2022 21:19
Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’le en doğal hallerini yayınladı! ‘Çocuksuz 3 saat’ diyen Bergüzar’a ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuş ve 2010'da ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almıştı.

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Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’le en doğal hallerini yayınladı! ‘Çocuksuz 3 saat’ diyen Bergüzar’a ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan!

2020'de oğulları Han'a, geçen Kasım ise kızları Leyla'ya kavuşan çift, kısa bir süre önce çocuklarıyla birlikte Londra'ya taşınmıştı.

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’le en doğal hallerini yayınladı! ‘Çocuksuz 3 saat’ diyen Bergüzar’a ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Londra'daki hayatını gözler önüne seren Bergüzar Korel'den son yayınladığı videoyla yine gündem oldu.

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’le en doğal hallerini yayınladı! ‘Çocuksuz 3 saat’ diyen Bergüzar’a ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan!

Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen Bergüzar Korel, eşiyle günlük yaşamlarından en doğal hallerini yayınladı.

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’le en doğal hallerini yayınladı! ‘Çocuksuz 3 saat’ diyen Bergüzar’a ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Harikasınız", "En sevdiğim çift", "Hep böyle gülün" yorumları yapıldı.

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