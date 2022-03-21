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Haberler Magazin Burcu Özberk siyah gömleğinin altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçen Burcu’ya bakın fit haliyle dikkat çekti

Burcu Özberk siyah gömleğinin altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçen Burcu’ya bakın fit haliyle dikkat çekti

Burcu Özberk derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Son olarak Sarp Şardan ile 6 aylık ilişkisini bitirdiği yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Beyaz pantolonunun üzerine giydiği derin göğüs dekolteli mavi bluzuyla kamera karşısına geçen Özberk, 'İşimizin başındayız' notunu eklediği paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...

21.03.2022 20:33 - Son Güncelleme: 21.03.2022 20:33
Burcu Özberk siyah gömleğinin altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçen Burcu’ya bakın fit haliyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Burcu Özberk siyah gömleğinin altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçen Burcu’ya bakın fit haliyle dikkat çekti

Özberk, son olarak 6 ay önce aşk yaşamaya başladığı Sarp Şardan ile ayrıldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.

Burcu Özberk siyah gömleğinin altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçen Burcu’ya bakın fit haliyle dikkat çekti

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Burcu Özberk siyah gömleğinin altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçen Burcu’ya bakın fit haliyle dikkat çekti

Beyaz pantolonunun üzerine giydiği derin göğüs dekolteli mavi bluzuyla kamera karşısına geçen Özberk, paylaşımına 'İşimizin başındayız' notunu ekledi.

Burcu Özberk siyah gömleğinin altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçen Burcu’ya bakın fit haliyle dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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