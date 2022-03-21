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Haberler Magazin Ceren Benderlioğlu’ndan bornozlu poz! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşine bakın duru güzelliğiyle hayran bıraktı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Ceren Benderlioğlu’ndan bornozlu poz! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşine bakın duru güzelliğiyle hayran bıraktı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Ceren Benderlioğlu'ndan bornozlu poz! Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle yıldızı parlayan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla hayran bıraktı. Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bornozuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Benderlioğlu, iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...

21.03.2022 22:26 - Son Güncelleme: 21.03.2022 22:26
Ceren Benderlioğlu’ndan bornozlu poz! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşine bakın duru güzelliğiyle hayran bıraktı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Ceren Benderlioğlu’ndan bornozlu poz! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşine bakın duru güzelliğiyle hayran bıraktı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Benderlioğlu, eşi Emir Benderlioğlu ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi.

Ceren Benderlioğlu’ndan bornozlu poz! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşine bakın duru güzelliğiyle hayran bıraktı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Benderlioğlu, bornozuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Ceren Benderlioğlu’ndan bornozlu poz! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşine bakın duru güzelliğiyle hayran bıraktı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, duru güzelliğiyle beğeni topladı.

Ceren Benderlioğlu’ndan bornozlu poz! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşine bakın duru güzelliğiyle hayran bıraktı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı. Takipçileri, Benderlioğlu'nu iltifat yağmuruna tuttu.

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