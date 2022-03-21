Ceren Benderlioğlu’ndan bornozlu poz! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşine bakın duru güzelliğiyle hayran bıraktı! EDHO’nun Ömür’üydü...
Ceren Benderlioğlu'ndan bornozlu poz! Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle yıldızı parlayan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla hayran bıraktı. Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bornozuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Benderlioğlu, iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...
21.03.2022 22:26 - Son Güncelleme: 21.03.2022 22:26
Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Benderlioğlu, eşi Emir Benderlioğlu ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi.