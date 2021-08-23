Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Serdar'a inat yeşil bikinisiyle tam bir olay! Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ile...
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeşil bikinisiyle poz verdi görenler yorum yapmadan geçemedi. Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşadığı iddia edilen Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile aşkını ilan etmiş, o ismin ünlü bir futbolcu olduğu ortaya çıkmıştı. 28 yaşındaki 1.75 boyunda olan İrlandalı model Chloe Loughnan Instagram'dan verdiği bikinili pozlarla sosyal medya gündeminde...
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2019 yılında boşanmıştı. Ortaç ile yaklaşık 5 sene evli kalan Chloe Loughnan, yer aldığı projelerden ve günlük hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Loughnan'ın paylaştığı adeta her poz olay oluyor.
İrlandalı model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu. 28 yaşındaki İrlandalı model, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Benim" notuyla birlikte yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşarak magazin gündemine geldi.
Chloe Loughnan'ın kalbini kaptırdığı ismin İrlandalı futbolcu Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı. Chloe Loughnan ile küçüklüğünden beri tanışan Andy O'Connell (28), ülkesi İrlanda'nın Avondale United isimli futbol takımında top koşturuyor.
Genç modelin yeni aşkının mesleği, "gitti popçu, geldi topçu" esprisi yaptırdı. Loughnan'ın futbolcu aşkıyla evlenmesi halinde, Serdar Ortaç artık İrlandalı güzele tazminat ödemeyecek.
Öte yandan eski eş Serdar Ortaç, nafaka krizinden sonra sık sık Chloe ile evlendiğinden dolayı pişman olduğunu dile getiriyor.