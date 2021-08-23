Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan Serdar’a inat yeşil bikinisiyle tam bir olay! Bir dönem Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo ile...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2019 yılında boşanmıştı. Ortaç ile yaklaşık 5 sene evli kalan Chloe Loughnan, yer aldığı projelerden ve günlük hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Loughnan'ın paylaştığı adeta her poz olay oluyor.