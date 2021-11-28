Vav TV İzle
Haberler Magazin Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol'dan! Üç çocuk annesi Bergüzar'a bakın sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol'dan! Üç çocuk annesi Bergüzar'a bakın sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol'dan! Üç çocuk annesi Bergüzar'a bakın, paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile dünyaevine giren oyuncu, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getirdi, geçen yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı. İki erkek evladın ardından Leyla adında bir kız bebek dünyaya getiren Bergüzar Korel Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bergüzar Korel'in ev haline ilk yorum yakın arkadaşı Esra Erol'dan geldi. İşte yeni doğum yapan Bergüzar Korel ile çocukları...

28.11.2021 13:28 - Son Güncelleme: 28.11.2021 13:28
Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın sosyal medyayı salladı

ÜÇ ÇOCUKLU BERGÜZAR'IN EV HALİ!

Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol'dan! Üç çocuk annesi Bergüzar'a bakın, Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın sosyal medyayı salladı

İki oğlu sonrası bir de kız çocuğu dünyaya getirerek 3. kez anne olma sevinci yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada ev halini paylaştı. Küçük oğlu ve kızıyla olan fotoğrafına Korel, şu notu ekledi:

Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın sosyal medyayı salladı

"Sabaha kadar deliksiz uyumuşum, sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım, sakin sakin... Öyle ki kremlenebilmişim bile. Kahve kokusu tüm evi sarmış giyinip süslenip arkadaşlarımızla bruncha gidiyoruz. Öyle bir pazarMIŞCASINA. Sanırım bunun için bi 112 yılımız daha var. İyi pazarlar."

Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel'in çocuklarıyla paylaşımına ilk yorum yakın arkadaşı Esra Erol'dan geldi.

Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde doğum kareleri ile adından söz ettiren Bergüzar, kızı Leyla ile ilk karesini yayınladı. İşte 'uzunca bir süre süt kokacak buralar' diyen Bergüzar Korel ve çocukları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

SON DAKİKA