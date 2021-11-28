Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol'dan! Üç çocuk annesi Bergüzar'a bakın sosyal medyayı salladı
Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol'dan! Üç çocuk annesi Bergüzar'a bakın, paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile dünyaevine giren oyuncu, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getirdi, geçen yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı. İki erkek evladın ardından Leyla adında bir kız bebek dünyaya getiren Bergüzar Korel Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bergüzar Korel'in ev haline ilk yorum yakın arkadaşı Esra Erol'dan geldi. İşte yeni doğum yapan Bergüzar Korel ile çocukları...
28.11.2021 13:28
- Son Güncelleme: 28.11.2021 13:28
ÜÇ ÇOCUKLU BERGÜZAR'IN EV HALİ!
Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaştı ilk yorum Esra Erol'dan! Üç çocuk annesi Bergüzar'a bakın, Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı...
İki oğlu sonrası bir de kız çocuğu dünyaya getirerek 3. kez anne olma sevinci yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada ev halini paylaştı. Küçük oğlu ve kızıyla olan fotoğrafına Korel, şu notu ekledi:
Geçtiğimiz günlerde doğum kareleri ile adından söz ettiren Bergüzar, kızı Leyla ile ilk karesini yayınladı. İşte 'uzunca bir süre süt kokacak buralar' diyen Bergüzar Korel ve çocukları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...