Bergüzar Korel anne oldu! İkinci çocuğuna verdiği isimle dikkat çeken Bergüzar Korel meğer...

Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti. İkinci kez anne olan Bergüzar Korel'in yaşı merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları...