Haberler
Galeri
Magazin
Babil'in İlay'ı Birce Akalay'a çıplaklık ve cinsellik sansürü! Fotoğrafı kaldırıp bir daha paylaştı
Babil'in İlay'ı Birce Akalay'a çıplaklık ve cinsellik sansürü! Fotoğrafı kaldırıp bir daha paylaştı
Birce Akalay yeni sevgilisi ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ancak romantik sevgilinin adını gizli tutmayı tercih etmişti. Babil dizisinde İlay karakterine hayat veren oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir fotoğraf paylaştı ancak Instagram bu fotoğrafı cinsellik ve çıplaklık içerdiği gerekçesi ile sansürledi. Bu gelişme üzerine Akalay aynı fotoğrafı bir kez daha paylaştı. İşte Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı...
09.03.2020 11:39
- Son Güncelleme: 09.03.2020 11:48
Birce Akalay, Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu ancak Instagram'dan sansür yedi. Geçtiğimiz günlerde romantik sevgilisi ile gündeme gelen 35 yaşındaki oyuncu, paylaşımına Instagram'dan gelen çıplaklık ve cinsellik sansürüne anlam veremedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birce Akalay'ın 'kadınlar günü paylaşımı' Instagram'ın çıplaklık filtresine takıldı ve Akalay'ın paylaşımı kaldırıldı. Güzel oyuncu son derece masum bir kare tercih etmiş olmasına rağmen kendisine uygulanan bu yasağa anlam veremezken tepkisini 'Teşekkürler Instagram' satırları ve alkış emojileri ile gösterdi.
Akalay'ın paylaşımının 'çıplaklık ve cinsellik kuralları' gereği kaldırılmasına anlam veremeyen ve tepki gösteren isimler arasına oyuncunun ünlü arkadaşları da katıldı.
Akalay ise paylaşımı silip bir kez daha paylaştı. Birce Akalay'ın bu paylaşımının kaldırılması sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Birce Akalay,geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile görüntülendi ancak Akalay, tanınmamak için kendini kamufle etti. Şapkasıyla yüzünü gizleyen Akalay, görüntülenmek kurtulamadı.