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Babil'in İlay'ı Birce Akalay'a çıplaklık ve cinsellik sansürü! Fotoğrafı kaldırıp bir daha paylaştı

Birce Akalay yeni sevgilisi ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ancak romantik sevgilinin adını gizli tutmayı tercih etmişti. Babil dizisinde İlay karakterine hayat veren oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir fotoğraf paylaştı ancak Instagram bu fotoğrafı cinsellik ve çıplaklık içerdiği gerekçesi ile sansürledi. Bu gelişme üzerine Akalay aynı fotoğrafı bir kez daha paylaştı. İşte Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı...

09.03.2020 11:39 - Son Güncelleme: 09.03.2020 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





