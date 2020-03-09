Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz yorumu şoke etti! Eski sevgilisini duyunca...

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisinin yeni ilişkisi hakkında konuşan ve "Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun" açıklamasını yapan Bürsin, ikiliye mutluluklar dilemişti.