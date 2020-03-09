Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz yorumu şoke etti! Eski sevgilisini duyunca...
Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinde son durum hayranları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün ilk kez objektiflere poz veren Serenay - Cem çiftinin aşkı tam gaz devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin, Etiler'de bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle laflayan Bürsin, kendisine gelen Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz sorularına verdiği yanıtla şoke etti.
09.03.2020 09:53
- Son Güncelleme: 09.03.2020 10:03
Kerem Bürsin, Etiler Elbet Steakhouse'da arkadaşlarıyla yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle laflayan Bürsin, kendisine gelen Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz sorularına yanıt vermedi. Arkadaşlarıyla yemek yediği restorandan çıkarken gazetecilerle karşılaşan Bürsin, kendisine Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz ilişkisinin sorulması üzerine güldü.
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