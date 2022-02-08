Bergüzar Korel, Ali’nin son halini paylaştı! Halit Ergenç’in ilk göz ağrısına bakın sosyal medyayı salladı! ’Annesinin boyuna yetişmiş’

'BİR NEFES KADAR UZAĞINDAYIZ'

Dünyamı değiştirdin. Evladımız olduğun için sonsuz bir mutluluk duyuyoruz ama sen hepimizden bağımsız bir birey olarak herkesin hayatına ışık saçtığın için kardeşlerin ve ailen olarak kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz oğlum. Bu hayatta ruhunu hep özgür bırak şimdi olduğu gibi... Ben ve baban ömrümüz yettiğince, her koşulda, sen istediğin sürece bir nefes kadar uzağındayız sadece...