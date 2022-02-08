Bergüzar Korel, Ali’nin son halini paylaştı! Halit Ergenç’in ilk göz ağrısına bakın sosyal medyayı salladı! 'Annesinin boyuna yetişmiş'
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010 yılında oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. 2020'de ikinci oğlu Han'ı, 2021'in Kasım ayında ise kızı Leyla'yı kucağına alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ali'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, oğlunun doğumundan bir karesiyle son halini Instagram hesabında yayınladı. Ali'nin son halini görenler ise 'Annesinin boyuna yetişmiş' yorumunda bulundu. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in biricik oğulları Ali...
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuş ve 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
2020'de ikinci oğlu Han'ı, 2021'in Kasım ayında ise kızı Leyla'yı kucağına alan üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında Ali'nin 12'nci yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu.
'BİR NEFES KADAR UZAĞINDAYIZ'
Dünyamı değiştirdin. Evladımız olduğun için sonsuz bir mutluluk duyuyoruz ama sen hepimizden bağımsız bir birey olarak herkesin hayatına ışık saçtığın için kardeşlerin ve ailen olarak kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz oğlum. Bu hayatta ruhunu hep özgür bırak şimdi olduğu gibi... Ben ve baban ömrümüz yettiğince, her koşulda, sen istediğin sürece bir nefes kadar uzağındayız sadece...