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Haberler Magazin Şeyma Subaşı bikinisini giydi biricik Meedo’suyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Sere serpe uzanan Şeyma sosyal medyayı ikiye böldü

Şeyma Subaşı bikinisini giydi biricik Meedo’suyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Sere serpe uzanan Şeyma sosyal medyayı ikiye böldü

Şeyma Subaşı bikinisini giydi biricik Meedo'suyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Subaşı, Meedo diye seslendiği sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozları art arda yayınladı. Subaşı'nın fotoğrafları, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Şeyma Subaşı'nın gündem olan o pozları...

08.02.2022 21:07 - Son Güncelleme: 08.02.2022 21:07
Şeyma Subaşı bikinisini giydi biricik Meedo’suyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Sere serpe uzanan Şeyma sosyal medyayı ikiye böldü

Özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, özellikle Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.

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Şeyma Subaşı bikinisini giydi biricik Meedo’suyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Sere serpe uzanan Şeyma sosyal medyayı ikiye böldü

Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Subaşı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Şeyma Subaşı bikinisini giydi biricik Meedo’suyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Sere serpe uzanan Şeyma sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Subaşı, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şeyma Subaşı bikinisini giydi biricik Meedo’suyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Sere serpe uzanan Şeyma sosyal medyayı ikiye böldü

Subaşı, Meedo diye seslendiği sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.

Şeyma Subaşı bikinisini giydi biricik Meedo’suyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Sere serpe uzanan Şeyma sosyal medyayı ikiye böldü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak gündem oldu.

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