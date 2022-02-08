Şeyma Subaşı bikinisini giydi biricik Meedo’suyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Sere serpe uzanan Şeyma sosyal medyayı ikiye böldü
Şeyma Subaşı bikinisini giydi biricik Meedo'suyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Subaşı, Meedo diye seslendiği sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozları art arda yayınladı. Subaşı'nın fotoğrafları, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Şeyma Subaşı'nın gündem olan o pozları...
08.02.2022 21:07
- Son Güncelleme: 08.02.2022 21:07
Özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, özellikle Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.
Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Subaşı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.