Bergen’in katili Halis Serbest’in ’pişman değilim’ pişkinliği sonrası Bergen’in kardeşinden tehdit ’sıra sende nefesin az kaldı’

"KADIN CİNAYETLERİNE KARŞIYIM"

Tüm bu yaşananların ardından kadın cinayetlerine karşı olduğunu söyleyen Halis Serbest, sözlerine şöyle devam etti: "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine 'Ben anlaşamadım, boşanacağım' diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun."