İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara yıllar sonra açtı ağzını yumdu gözünü 'yalan söylüyor!' Yenir yutulur cinsten değil
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara, yıllardır süren sessizliğini bir bozdu pir bozdu... İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı' dedi. İbrahim Tatlıses'in bu sözleri eski eşi Adalet Sara'yı küplere bindirdi ve 40 yıldır süren sessizliğini bozdurdu. Adalet Sara açtı ağzını yumdu gözünü...
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı." demişti. Tatlıses'in sözleri, Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Sara'yı kızdırdı.
Adalet Sara, İbrahim Tatlıses'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Adalet Sara şunları yazdı:
"BABALIK YAPMADI"
"Yapılan röportajda İbrahim Bey'in sadece Melek Zübeyde ve İbrahim'in (İdo) evliliğinden haberi olduğunu, diğer çocuklarının evliliğinden haberi olmadığını söylemesinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. İbrahim Bey'in söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı ve yapamadı.
"ÇELENK YOLLADI"
Oğlum Ahmet Salim'in ilk evliliğinde kendisini bizzat ben aradım. İstanbul'da evi düzdük ve Şanlıurfa'da yapılacak düğün hazırlığını tarihini bildirdik. Bahaneler bularak düğüne gelmedi. Düğün günü aramadı ve daha önceden de sonradan da hiçbir yardımda bulunmadı.
Daha sonra Müslüm Mert'imin annesi (Allah rahmet merhamet cennet mekan eylesin.) lösemi illetinden vefat ettikten bir müddet sonra Ahmet Rüzgar'ın annesi Tülay ile evliliğinde İbrahim Bey'i aradım.