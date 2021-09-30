İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara yıllar sonra açtı ağzını yumdu gözünü ’yalan söylüyor!’ Yenir yutulur cinsten değil

"ÇELENK YOLLADI"

Oğlum Ahmet Salim'in ilk evliliğinde kendisini bizzat ben aradım. İstanbul'da evi düzdük ve Şanlıurfa'da yapılacak düğün hazırlığını tarihini bildirdik. Bahaneler bularak düğüne gelmedi. Düğün günü aramadı ve daha önceden de sonradan da hiçbir yardımda bulunmadı.

Daha sonra Müslüm Mert'imin annesi (Allah rahmet merhamet cennet mekan eylesin.) lösemi illetinden vefat ettikten bir müddet sonra Ahmet Rüzgar'ın annesi Tülay ile evliliğinde İbrahim Bey'i aradım.