Bergen'in doktorundan iç sızlatan sözler: "Gelecekten ümidini kesmemişti, yanık bölgesini zımparaladım göz yuvası yaptım ama..."
Bergen'in doktorundan iç sızlatan sözler... Bergen ismiyle tanınan ve 1989 yılında henüz 30 yaşındayken öldürülen sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatı acılarla geçti. Ekim 1982'de yüzüne kezzap atıldı ve boşandığı eşi Halis Serbest tarafından Ağustos 1989'da kurşunlanarak öldürüldü.'Acıların kadını' lakaplı Bergen'in hayatı, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde olduğu film ile beyazperdeye taşındı. Bir döneme damga vuran şarkıcının gözünü kaybetmesine neden olan olaydan sonra tedavisini gerçekleştiren doktor, bir magazin programının canlı yayınında konuştu, bakın neler anlattı.
"YANIK BÖLGESİNİ ZIMPARALADIM GÖZ YUVASI YAPTIM AMA..."
Bergen'in doktorundan iç sızlatan sözler canlı yayında geldi. bir magazin programına konuk olan Bergen'in doktoru Onur Erol, açıklamaları ile dikkat çekti. Erol, ünlü şarkıcının kendisine tedaviye geldiğindeki halini ve Bergen'in psikolojisi hakkında önemli bilgileri paylaştı.
"YANIK BÖLGESİNİ ZIMPARALADIM"
Canlı yayında "Bergen gelecekten hâlâ ümidini kesmemişti. Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı. Tedavisine bel bağlayan bir hastaydı, şımarık olmayan bir kadındı. Hayata bağlılığını sanata bağlılığını büyük bir dirayetle yerine getirdi, Bergen de bu vardı" ifadeleri dikkat çekti.
"GÖZ YUVASI YAPTIM AMA VAKTİ OLMADI"
Onur Erol, "Bergen yüzünün yanık yerlerini makyajla kapatıp, sahnelere çıktı ve tekrar sanatını icra etti. Bu çok önemli bir şeydir. Tedavi durmadan iki yıl boyunca sürdü. Kezzap yanığı en kötü yanıktır. Göz yuvası yaptım. Protez göz konulması için ama vakti olmadı" şeklinde konuştu.
BERGEN HALİS SERBES'İN MEMLEKETİNDE YASAKLANDI!
Bergen filmi o ilçede yasaklandı! Yüzüne kezzap attırıp gözünün kör olmasına neden olmuştu katil Halis Serbest açıklamaları ile 'pes' dedirtti! Arabesk müziğin önemli kadın seslerinden Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan filmde, sanatçının Ankara'dan Adana'ya yolculuğu ile yaşadığı aşkın ardından vefatına kadar olan öyküsü beyaz perdeye aktarıldı.