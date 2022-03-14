Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz kızıyla videosunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Leyla Ilıcalı güzelliği ile annesini solladı...
Acun'un iki kızının annesi Zeynep Yılmaz kızıyla videosunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Leyla Ilıcalı kocaman oldu, güzelliği ile annesini solladı... Yakın arkadaşı Alpay Kazan'ın ölümüyle sarsılan Acun son dönemde zor günler geçiriyor. 3 evlilik yapan ve 4 kızı bir de kız torunu olan Acun Ilıcalı'nın iki kızının annesi olan Zeynep Yılmaz Instagram'dan Leyla ile birlikte çekildiği video ile dikkat çekti. Leyla Ilıcalı'nın annesi Zeynep Yılmaz ile yayınladığı videoyu görenler hayran kaldı.
14.03.2022 16:12 - Son Güncelleme: 14.03.2022 16:12
Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz kızıyla videosunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Leyla Ilıcalı güzelliği ile annesini solladı...
Acun Ilıcalı'nın iki kızının annesi olan eski eşi Zeynep Yılmaz'ın Instagram'dan paylaştığı video sosyal medya gündeminde.
Kızı ile eğlenceli anlarını paylaşan Zeynep Hanım, kısa sürede çok konuşulanlar arasına girerken, Leyla Ilıcalı'nın güzelliğine "annesinin kızı" yorumları yapıldı.
Leyla Ilıcalı şimdilerde güzel mi güzel bir genç kız oldu ve sosyal medyada eğlenceli videoları ile dikkat çekiyor.