Seda Sayan Çağlar Ökten'e canlı yayında 'sonsuza kadar evet' dedi işte o anlar! Kadırgalı çocuğu yaşındaki aşkıyla 7. kez evleniyor...
Seda Sayan, Çağlar Ökten'e canlı yayında 'sonsuza kadar evet' dedi. Daha önce resmi olarak 6 kez evlenip boşanan ve Sinan Engin ile evliliğinden 1990 doğumlu Oğulcan Engin adında bir erkek evladı olan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evleniyor. Ünlü şarkıcı 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı sevgilisi Çağlar Ökten ile canlı yayında aşkını ilan etti. Sayan, yayın sırasında, "Teklife cevabım sonsuza dek evet" dedi ardından ikili dans etti. İşte o anlar...
"SONSUZA KADAR EVET"
Seda Sayan, Çağlar Ökten'e canlı yayında 'sonsuza kadar evet' dedi işte o anlar!
Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçının bu teklife 'evet' dediği ve 25 yaş küçük müzisyen ile evlilik hazırlıklarına başladığı söylenmişti. Seda Sayan, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Evlilik teklifi aldığını doğrulayan Sayan, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Sonsuza dek evet! Buradakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" dedi.
CANLI YAYINDA DANS ETTİLER
Sayan'ın açıklamalarına şarkı ile cevap veren Çağlar Ökten, İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibine şarkısını okudu. Sahneye gelen Ökten, şarkıyı Sayan'ın gözlerine içine bakarak dans etti.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Yedinci kez evlenecek olan Seda Sayan Uçankuş'a yaptığı açıklamayı sayfasında paylaşmıştı.
Seda Sayan açıklamasında "Evlenme teklifi aldım" dedi.