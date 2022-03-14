Seda Sayan Çağlar Ökten’e canlı yayında ’sonsuza kadar evet’ dedi işte o anlar! Kadırgalı çocuğu yaşındaki aşkıyla 7. kez evleniyor...

Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçının bu teklife 'evet' dediği ve 25 yaş küçük müzisyen ile evlilik hazırlıklarına başladığı söylenmişti. Seda Sayan, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Evlilik teklifi aldığını doğrulayan Sayan, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Sonsuza dek evet! Buradakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" dedi.