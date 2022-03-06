Bergen filmi o ilçede yasaklandı! Yüzüne kezzap attırıp gözünün kör olmasına neden olmuştu katil Halis Serbest pes dedirtti: “Pişman değilim"
Bergen ismiyle tanınan ve 1989 yılında henüz 30 yaşındayken öldürülen sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan "Bergen" filmi vizyona girdi. Ancak Bergen filmi o ilçede yasaklandı! Bergen'in yüzüne kezzap attırıp, bir gözünün kör olmasına neden olan ve 1989 yılında öldüren eski kocası Halis Serbest, filmin hayal ürünü olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü, "Film çekilirken kimse gelip benden görüş istemedi. Olayın yaşandığı tarihe dönecek olursak yaptıklarımdan pişman değilim" dedi.
06.03.2022 09:11 - Son Güncelleme: 06.03.2022 09:53
BERGEN HALİS SERBES'İN MEMLEKETİNDE YASAKLANDI!
Bergen filmi o ilçede yasaklandı! Yüzüne kezzap attırıp gözünün kör olmasına neden olmuştu katil Halis Serbest açıklamaları ile 'pes' dedirtti!
Ancak film, katil Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde belediye sinemasında vizyondan kaldırıldı.
AÇIKLAMASI 'PES' DEDİRTTİ
Sabah'ın haberine göre açıklamalarda bulunan Halis Serbest, filmin hayal ürünü olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını öne sürerek, şunları söyledi: "Film hayal ürünüdür. Gerçekleri yansıtmayan filmin memleketimde yasaklanmasını doğru buluyorum. Film çekilirken kimse gelip benden görüş istemedi."