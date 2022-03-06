Bergen filmi o ilçede yasaklandı! Yüzüne kezzap attırıp gözünün kör olmasına neden olmuştu katil Halis Serbest pes dedirtti: “Pişman değilim"

AÇIKLAMASI 'PES' DEDİRTTİ

Sabah'ın haberine göre açıklamalarda bulunan Halis Serbest, filmin hayal ürünü olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını öne sürerek, şunları söyledi: "Film hayal ürünüdür. Gerçekleri yansıtmayan filmin memleketimde yasaklanmasını doğru buluyorum. Film çekilirken kimse gelip benden görüş istemedi."