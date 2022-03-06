Eda Taşpınar göğsünden bileğine kadar uzanan dekoltesiyle dikkat çekti! O paylaşımı gören dönüp bir daha baktı
Eda Taşpınar göğsünden bileğine kadar uzanan dekoltesiyle dikkat çekti! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Eda Taşpınar, Instagram hesabında yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Taşpınar, bu kez göğsünden bileğine kadar uzanan dekoltesiyle gündem oldu. Sosyetik güzelin paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken Taşpınar'ın fit hali dikkat çekti. İşte Eda Taşpınar'ın o paylaşımı...
06.03.2022 01:46 - Son Güncelleme: 06.03.2022 01:46
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.