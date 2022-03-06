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Kemal Sunal'ın Cano'su Pembe Mutlu'nun son haline bakın gören tanıyamıyor! "Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış"

Kemal Sunal'ın Cano'su Pembe Mutlu'nun son haline bakın gören tanıyamıyor! Usta oyuncuyu görenler, "Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış" yorumları yapıyor. Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar'da Badide, Davaro'da Cano karakteriyle hafızalara kazındı Pembe Mutlu... Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.

06.03.2022 10:02 - Son Güncelleme: 06.03.2022 10:04
Kemal Sunal’ın Cano’su Pembe Mutlu’nun son haline bakın gören tanıyamıyor! Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış

"YILLAR YEŞİLÇAM GÜZELİNE HİÇ ACIMAMIŞ"

Kemal Sunal'ın Cano'su Pembe Mutlu'nun son haline bakın, gören tanıyamıyor! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızını birde şimdi görün!

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Kemal Sunal’ın Cano’su Pembe Mutlu’nun son haline bakın gören tanıyamıyor! Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları...

Kemal Sunal’ın Cano’su Pembe Mutlu’nun son haline bakın gören tanıyamıyor! Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış

Kemal Sunal, Fatma Girik, Dinçer Çekmez gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı Kanlı Nigar filminde ve Türk sinema tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Davaro filminde canlandırdığı "Cano" karakteri ile hafızalara kazınan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta güçlük çekti.

Kemal Sunal’ın Cano’su Pembe Mutlu’nun son haline bakın gören tanıyamıyor! Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış

Yıllar sonra ortaya çıkan Pembe Mutlu'nun aldığı kilolar dikkat çekti.

Kemal Sunal’ın Cano’su Pembe Mutlu’nun son haline bakın gören tanıyamıyor! Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış

PEMBE MUTLU

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