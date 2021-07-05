Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu denizde fena yakalandı! Aşka gelen ikiliden Burçin Terzioğlu'nun bikinisinin ipi çözülünce...

Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu denizde fena yakalandı! Aşkları tam gaz süren oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Denizde görüntülenen ikili birbirlerine su atarak eğlendi. Her fırsatta birbirlerini öpücüklere boğan Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu'nun görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Bir ara denizin içinde şakalaşırken Burçin Terzioğlu'nun bikinisinin ipi çözülünce sevgilisi hemen yardım etti ve ipleri bağladı. İşte pandemi kısıtlamalarının kalkması ve sıcak günlerin gelmesi ile soluğu tatilde alan ünlü isimlerden sizler için derlediğimiz çok konuşulan pozlar...

05.07.2021 09:36 - Son Güncelleme: 05.07.2021 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





