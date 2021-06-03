Aleyna Solaker’den tuvalette bikinili video! Sosyal medyada paylaştı gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu
Aleyna Solaker'den tuvalette bikinili video! Kırgın Çiçekler dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aleyna Solaker, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Havaların ısınmasıyla tatile çıkan Solaker, siyah bikinisiyle tuvalette çektiği videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken Solaker'in fit görüntüsü dikkat çekti. İşte Aleyna Solaker'in dikkat çeken o paylaşımı…
03.06.2021 20:21
- Son Güncelleme: 03.06.2021 20:21
Atv'nin bir yayınlandığı döneme damgasını vuran Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran Aleyna Solaker, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ancak Solaker, bu kez deniz kenarından değil tuvaletten paylaşım yaptı. Solaker, siyah bikinisiyle tuvalette çektiği videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.
Solaker için "Çok güzelsin" yorumları yapılırken bazı sosyal medya kullanıcıları " Video çekecek başka bir yer bulmadın mı" diyerek ünlü oyuncuya tepki gösterdi.
Öte yandan düzgün fiziğiyle dikkat çeken Solaker, bikinisiyle verdiği bir pozu da yayınlamayı ihmal etmedi.