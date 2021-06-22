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Berfu Yenenler bikinisiyle şov yaptı! Eşi Eser Yenenler’in tepkisi olay oldu sosyal medya onları konuştu

Berfu Yenenler bikinisiyle şov yaptı! Eşi Eser Yenenler'in tepkisi olay oldu… Kısa süre önce ikinci kez anne olan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi ve oğullarıyla yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler, bu kez Eser Yenenler'in bikinili paylaşımlarına tepkisini esprili bir dille gözler önüne serdi. Sarı bikinisiyle objektif karşısına geçen Yenenler, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alırken Eser Yenenler'in bakışını da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Berfu Yenenler'in o paylaşımı…

22.06.2021 18:38 - Son Güncelleme: 22.06.2021 18:38
Berfu Yenenler bikinisiyle şov yaptı! Eşi Eser Yenenler’in tepkisi olay oldu sosyal medya onları konuştu

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi ve oğullarıyla yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler, bu kez Eser Yenenler'in bikinili paylaşımlarına tepkisini esprili bir dille gözler önüne serdi.

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Berfu Yenenler bikinisiyle şov yaptı! Eşi Eser Yenenler’in tepkisi olay oldu sosyal medya onları konuştu

Berfu Yenenler, sarı bikinisiyle ayna karşısında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Aynanın karşısına Eser Yenenler ile birlikte geçen Berfu Yenenler, paylaşımına düştüğü notla eşini bakışlarına dikkat çekti.

Berfu Yenenler bikinisiyle şov yaptı! Eşi Eser Yenenler’in tepkisi olay oldu sosyal medya onları konuştu

Yenenler, paylaşımına "Instagrama bikinili fotoğraf atıyorumdur o sırada Eser" notunu ekledi. Ancak Berfu Yenenler'in paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Berfu Yenenler bikinisiyle şov yaptı! Eşi Eser Yenenler’in tepkisi olay oldu sosyal medya onları konuştu

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, paylaşımı eğlenceli bularak fotoğrafa beğeni yağdırdı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise Yenenler'in paylaşımını eleştirdi.

Berfu Yenenler bikinisiyle şov yaptı! Eşi Eser Yenenler’in tepkisi olay oldu sosyal medya onları konuştu

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kendini teşhir eden böyle resimler yerine, çocukların videoları ve resimleri daha hoş ve şeker oluyor. Eser çok şeker. Paylaşımlarında sanki Eseri eziliyor gibisin" yorumunda bulundu.