Ege Kökenli leopar desenli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Açıklaması olay oldu “Sevgilim leopar seviyorum deyince…”

Ege Kökenli leopar desenli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Açıklaması olay oldu… Sevgilisi Loir Ahituv ile Bozburun'da tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Leopar desenli bikinisiyle teknede verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Kökenli'nin düzgün fiziği dikkat çekerken paylaşımına düştüğü not olay oldu. İşte ünlü oyuncu Ege Kökenli'nin çok konuşulan o paylaşımı…

22.06.2021 19:50 - Son Güncelleme: 22.06.2021 19:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





