Ege Kökenli leopar desenli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Açıklaması olay oldu “Sevgilim leopar seviyorum deyince…”
Ege Kökenli leopar desenli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Açıklaması olay oldu… Sevgilisi Loir Ahituv ile Bozburun'da tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Leopar desenli bikinisiyle teknede verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Kökenli'nin düzgün fiziği dikkat çekerken paylaşımına düştüğü not olay oldu. İşte ünlü oyuncu Ege Kökenli'nin çok konuşulan o paylaşımı…
22.06.2021 19:50
- Son Güncelleme: 22.06.2021 19:50
Kalp Atışı, Yahşi Cazibe gibi yapımlarda rol alan Ege Kökenli, 5 senedir aşk yaşadığı Loir Ahituv ile evlenme kararı almış ve düğününü pandemi sebebiyle ertelemişti.
Yaz aylarının gelmesiyle tatile çıkan çift, soluğu Bozburun'da aldı. Ünlü oyuncuda tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.
Oyunculuk performansının yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen Kökenli, bu kez Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu.
Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, leopar desenli bikinisiyle teknede verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Ege Kökenli'nin paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.