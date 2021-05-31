Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde şov yaptı
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde adeta şov yaptı! Yaz geldi ünlü isimler birer birer tatil paylaşımlarına başladı. Kimisi yakalandı, kimisi kameralara poz verdi. Hande Erçel de yeni aşkı Kerem Bürsin ile birlikte Bodrum'u mesken tuttu. Ablası Gamze Erçel, yeğeni ve eniştesi ile Bodrum Torba'da bir otelde çekime giden Hade Erçel'i sevgilisi Kerem Bürsin yalnız bırakmadı. Gamze Erçel ile su sporları yaparken bir dergiye poz veren Hande Erçel düzgün fiziği ile dikkat çekti... Oyuncu önceki gün Kerem Bürsin ile ilişkisi hakkında ilk kez açıklamada bulunmuştu...
MAAİLE BODRUM'DA!
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde şov yaptı... Önceki gün Kerem Bürsin ile ilişkisi hakkında ilk kez konuşan Hande Erçel, "Aslında yeni bir ilişki zaten olduğunda da hemen haberiniz oldu. Her zaman söyledim ben olduğunda haberiniz olacak diye oldu ve öğrendiniz." demişti...