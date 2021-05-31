MAAİLE BODRUM'DA!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde şov yaptı... Önceki gün Kerem Bürsin ile ilişkisi hakkında ilk kez konuşan Hande Erçel, "Aslında yeni bir ilişki zaten olduğunda da hemen haberiniz oldu. Her zaman söyledim ben olduğunda haberiniz olacak diye oldu ve öğrendiniz." demişti...