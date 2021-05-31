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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde şov yaptı

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde adeta şov yaptı! Yaz geldi ünlü isimler birer birer tatil paylaşımlarına başladı. Kimisi yakalandı, kimisi kameralara poz verdi. Hande Erçel de yeni aşkı Kerem Bürsin ile birlikte Bodrum'u mesken tuttu. Ablası Gamze Erçel, yeğeni ve eniştesi ile Bodrum Torba'da bir otelde çekime giden Hade Erçel'i sevgilisi Kerem Bürsin yalnız bırakmadı. Gamze Erçel ile su sporları yaparken bir dergiye poz veren Hande Erçel düzgün fiziği ile dikkat çekti... Oyuncu önceki gün Kerem Bürsin ile ilişkisi hakkında ilk kez açıklamada bulunmuştu...

31.05.2021 09:15 - Son Güncelleme: 31.05.2021 09:31
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde şov yaptı

MAAİLE BODRUM'DA!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde şov yaptı... Önceki gün Kerem Bürsin ile ilişkisi hakkında ilk kez konuşan Hande Erçel, "Aslında yeni bir ilişki zaten olduğunda da hemen haberiniz oldu. Her zaman söyledim ben olduğunda haberiniz olacak diye oldu ve öğrendiniz." demişti...

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde şov yaptı

ÖNCE ARKADAŞTIK...

"Daha önceden başladığına dair haberler yazıldı ancak tamamen iş arkadaşıydık o zamanlar sonra, yeni ilişkiye döndü." diyen Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte Bodrum'da...

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde şov yaptı

Bürsin, bir reklam filmi için Bodrum merkezde bulunan bir otelde çekim yaparken, Erçel kız kardeşi Gamze Erçel'le bir dergiye poz verdi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde şov yaptı

Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel'le eğlenceli anlar geçirdi. Su sporlarında ringoya binen ikili, güzellikleriyle göz doldurdu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeni rotası Bodrum! Maaile tatilde olan Hande Erçel bikinili haliyle deniz üstünde şov yaptı

Bürsin çekimlerinin uzun sürmesinden dolayı sevgilisinin yanına gelemedi.