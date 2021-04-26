Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u bebeğini kucağına aldı! Anne olan Didem Balçın'ın bebeğin cinsiyeti...
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u bebeğini kucağına aldı! Anne olan Didem Balçın'ın doğum haberi gelir gelmez sevenleri ünlü oyuncunun sağlık durumunu ve bebeğin cinsiyetini merak etmeye başladı. Sevgilisi Avukat Can Aydın ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturan Didem Balçın, geçtiğimiz günlerde karnı burnunda pozlarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü... İşte Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Didem Balçın'ın sağlık durumu ve bebeğinin cinsiyeti hakkında bilgiler...
26.04.2021 15:11
- Son Güncelleme: 26.04.2021 15:25
ANNE OLDU!
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u bebeğini kucağına aldı! Anne olan Didem Balçın'ın bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve hem annein hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Kısa süre sonra hamileliğini duyuran Didem Balçın geçtiğimiz günlerde, Instagram hesabından eşiyle çektirdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Güzel oyuncunun doğuma günler kala paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görürken, paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni de almıştı.
İşte başta Didem Balçın ve eşi Can Aydın olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eşleri...