Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u bebeğini kucağına aldı! Anne olan Didem Balçın'ın bebeğin cinsiyeti...

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u bebeğini kucağına aldı! Anne olan Didem Balçın'ın doğum haberi gelir gelmez sevenleri ünlü oyuncunun sağlık durumunu ve bebeğin cinsiyetini merak etmeye başladı. Sevgilisi Avukat Can Aydın ile geçtiğimiz mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturan Didem Balçın, geçtiğimiz günlerde karnı burnunda pozlarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü... İşte Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Didem Balçın'ın sağlık durumu ve bebeğinin cinsiyeti hakkında bilgiler...

26.04.2021 15:11 - Son Güncelleme: 26.04.2021 15:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





