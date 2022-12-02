Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu kızlarına köy hayatı yaşatıyor 'yaşadığım şeyleri birebir ona yaşatmaya çalışıyorum'
2016 yılında evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerini önce Lalin ardından Leyla isimli iki kız çocuğuyla taçlandırmıştı. Türkiye'nin gıpta ile baktığı bir evlilik yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, aile hayatlarını gözlerden uzak tutuyor. Geçtiğimiz günlerde 2.kez anne olan Sinem Kobal'ın son hali de ortaya çıkmış ve herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Sinem Kobal ile altı yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deki kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı. Bakın neler anlattı neler...
Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile altı yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deki kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı. İmirzalıoğlu, hayvanlara yönelik şiddet görüntülerine isyan etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rehabilitasyon Merkezimizde yaşanan olay gece tüm yönleriyle incelenmiş. Sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır" denilmişti.
Ünlü oyuncu, Konya'da hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri hatırlatılınca, "Ne diyeyim, nasıl bir vicdandır. Biz ne zaman uzaklaştık bu kadar insanlıktan, vicdanımızdan? Bir de ben köy çocuğuyum, köyde doğdum büyüdüm, kediyle, köpekle, inekle, koyunla falan. İnsanlar nasıl bağlantı kuramıyorlar. Bu kadar hayvanın içerisinde yaşarken anlayamıyorum. Yüreğimiz sızlıyor, canımız sıkılıyor, üzülüyoruz. Kötü etkiliyor böyle şeyler" dedi.
"Bir taraftan da çok yardım eden hayvanlar için canını dişine takan insanlar var" diyen İmirzalıoğlu, "Ben yürüyüş yaparken görüyorum, bütün hayvanları tek tek besliyorlar. O yüzden hep negatifleri düşünüp ensemizi karartmayalım" dedi. Emirgan'da oturduğu evin önünde kedi kulübelerinin olduğu hatırlatılan İmirzalıoğlu, "Elimizden geldiği kadar kollamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.