Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu kızlarına köy hayatı yaşatıyor ’yaşadığım şeyleri birebir ona yaşatmaya çalışıyorum’

Ünlü oyuncu, Konya'da hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri hatırlatılınca, "Ne diyeyim, nasıl bir vicdandır. Biz ne zaman uzaklaştık bu kadar insanlıktan, vicdanımızdan? Bir de ben köy çocuğuyum, köyde doğdum büyüdüm, kediyle, köpekle, inekle, koyunla falan. İnsanlar nasıl bağlantı kuramıyorlar. Bu kadar hayvanın içerisinde yaşarken anlayamıyorum. Yüreğimiz sızlıyor, canımız sıkılıyor, üzülüyoruz. Kötü etkiliyor böyle şeyler" dedi.