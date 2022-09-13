Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yine sahnede! Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisiyle yasak aşk yaşamıştı: "Çocuklarım kaçırılıyor"
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yine sahnede! İhanet evliliğinin sonu olmuştu, Fatoş Yelliler Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Berdan Mardini'nin, "Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim? Zaten annelerini her gördüklerinde travma yaşıyorlar, bu konuyla ilgili pedagog raporu da var" dediği eski eşi Fatoş Yelliler, çocuklarının kaçırıldığını ileri sürdü. İşte detaylar...
13.09.2022 17:25 - Son Güncelleme: 13.09.2022 17:33
Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti.
Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler'den son olarak sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.